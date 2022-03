A Furci la 30ª Sagra della Pecorara

Lunedì 13 agosto a Furci ci sarà la 30ª edizione della Sagra della Pecorara, con la carne di pecora cotta nelle "callare" secondo la tipica tradizione abruzzese. Oltre al piatto tipico della sagra ci saranno tante bontà come panini con ventricina locale, arrosticini, panini con salsiccia, scrippelle, i tipici "ciallaripieni furcesi" con mosto cotto, mostarda d'uva, mandorle e noci, scrippelle, tarallini fritti.

Ad accompagnare la serata ci sarà la musica dei Cynaro. Per i bambini giochi e animazione. La sagra, organizzata dal Comitato feste "Santuario Beato Angelo", si terrà nei giardini del Santuario e il ricavato sarà destinati per i lavori alla chiesa e per il restauro della antichissima campana di bronzo (Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone).