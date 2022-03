A Ferragosto a Schiavi d’Abruzzo il concerto di Giuliano Palma

Saranno tanti gli appuntamenti nel Vastese nei giorni della settimana di Ferragosto. A Schiavi d'Abruzzo, mercoledì 15 agosto, ale 22 in piazza Caduti d'Ungheria ci sarà il concerto gratuito di Giuliano Palma.

Giuliano Palma, classe 1965, nel 1987 fonda lo storico gruppo milanese dei Casino Royale, nome ispirato alla saga di James Bond. Con il gruppo pubblicherà nove album. Nel 1988 esce l'album“Soul of Ska” seguito da “Jungle Jubilee” e “Ten Golden Guns” nel 1990, segnati da una forteinfluenza ska e reggae. Nel 2017 Giuliano Palma entra in Sony Music, per la quale pubblicherà “Happy Christmas”, unalbum di cover di Natale.