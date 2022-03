Positiva la Notte Nera a Casalbordino: "Diventerà appuntamento fisso dell’estate"

È positivo il bilancio della Notte Nera che, il 9 agosto, ha richiamato tante persone a Casalbordino Lido. Un appuntamento, organizzato da amministrazione comunale e associazione A.mare, nel segno del risparmio energetico, con lo spegnimento dell'illuminazione pubblica, e del divertimento con tanti eventi.

C'è stato spazio per lo sport, con la fiaccolata dei Runners Casalbordino dal paese al lungomare, per la musica, con tanti concerti, per il buon cibo, con le cene a lume di candela. E poi l'osservazione delle stelle, gli artisti di strada e i giochi per i bambini. Tuttto il lungomare si è vestito a festa e, a metà serata, c'è stata la sorpresa dell'esibizione del bravo pianista Marco Colacioppo.

"Anche per la seconda edizione della notte nera abbiamo registrato un'affluenza notevole con tanta gente che è venuta anche da fuori Casalbordino - commenta l'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio -. La manifestazione è stata curata nei dettagli e siamo molto contenti della riuscita. Molta soddisfazione è stata espressa anche dagli operatori economici del Lido e dall'Associazione A.mare, promotrice insieme all'amministrazione comunale dell'evento, tutti hanno apprezzato la formula della serata e registrato anche buoni riscontri da un punto di vista commerciale.

Ai turisti è piaciuta la possibilità di avere numerosi intrattenimenti, concerti, giochi di prestigio, giochi di magia, osservatori per vedere le stelle dislocati per tutto il lungomare con attrazioni slow ed attente al risparmio energetico. L’amministrazione – conclude l’assessore al turismo– si impegna a trasformare questo evento in un appuntamento fisso per l'estate casalese".