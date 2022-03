Nel gran premio d’Austria Andrea Iannone partirà dall’8ª posizione

Andrea Iannone nel gran premio d'Austria partirà dalla 8ª posizione in griglia.

Il pilota vastese della Suzuki, nel suo primo tentativo in Q2, si piazza al sesto posto, a otto decimi da Marquez. Torna poi in pista per l'ultimo tentativo, in cui tutti i piloti in pista riescono a fare ottimi tempi, ma non riesce a migliorare la sua prestazione e così deve accontentarsi dell'ottava posizione.

La pole position, neanche a dirlo, va a Marquez, davanti a Dovizioso e Lorenzo. Poi Petrucci, Crutchlow, Zarco, Rabat, Iannone, Pedrosa, Rins, Vinales e Bautista.