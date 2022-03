Il rap un po’ indie di Masamasa a Vasto Marina con FareCose

Al Sabbia D'Oro di Vasto Marina c'è Lido FareCose, serata al quarto anno di attività nata dal sito farecose.com. Dopo una spettacolare apertura di stagione settimana scorsa, per domenica 12 agosto è tutto pronto per un nuovo appuntamento con live e dj set.

Masamasa, nome d'arte di Federico De Nicola, è un giovane nato e cresciuto in Campania, laureato in Germania e ora stabilito a Milano. Assieme al suo conterraneo producer Simoo ha già all'attivo un EP dal nome "Ostbahnof"e due singoli rilasciati a inizio 2018, "Friendly" e "Contento", con cui ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica, raggiungendo fino alla top 5 nella playlist Viral 50 Italia su Spotify. Arriva tra gli ombrelloni del Lido FareCose con un caldo live tra le palme a contatto con la folla.

Questa domenica poi non mancheranno i dj set per far ballare la Marina come solo questa serata ha saputo fare. Prima e dopo l'esibizione di Masamasa si alternerà un mix di dj 100% abruzzesi. Tricer (hip hop / trap, PE), anche conosciuto come Atropo, torna al Lido da veterano dei primi eventi Fare Cose. L. Palmer (indie / elettronica) porta il suo nuovo set a Vasto dopo la residenza invernale al Covo Club di Bologna. Mistergioo DJ continua a regnare sovrano negli orari di chiusura, con la sua esperienza musicale tra passato e pura innovazione.

Il Lido FareCose apre alle 23:00 di domenica al Sabbia D'Oro. Il live è programmato per mezzanotte e la chiusura per le 3:00.