Gli alunni della primaria di Gissi in scena con "Ddu’ rape strascinate"

Nella cornice dell’antica piazza del borgo del centro storico di Gissi, i ragazzi della classe 5ª della Scuola Primaria Polimante D’Ugo di Gissi guidati dalle loro insegnanti, hanno messo in scena un’opera in quatto atti “Ddu' rape Strascinate”, patrocinata dal Comune e dalla Pro-Loco di Gissi, tratta da un libero adattamento curato dall’insegnane Nerina Federici della commedia scritta da Antonio Potere e Massimo Saraceni.

Tutto l’allestimento, i costumi e le prove sono state ottenute grazie alla collaborazione con i genitori dei ragazzi, recuperando arredi ed oggetti del passato e l’atmosfera delle piazza e dei vicoli antichi del paese di Gissi hanno reso lo spettacolo degno di nota soprattutto per le tradizioni e la cultura del paese di Gissi e del Vastese.

L’esperienza teatrale svolta quest’anno e messa in scena con piena partecipazione ed in lingua dialettale da parte dei ragazzi, si è rilevata un successo non solo per il progetto di lettura “Raccontiamoci” in programma nella scuola, ma soprattutto per la riscoperta delle tradizioni popolari e dei canti come “La bella Gissana”, poesia di Arturo Porreca, musicata dal dottor Nicola Oliva e riarrangiata dal prof. Domenico Carlucci. Al termine tra gli applausi compiaciuti di tutto il paese e dei vari turisti in vacanza in questi giorni a Gissi, anche un momento di commozione con le rime delle poesie recitate dalla poetessa Anna D’Ugo presente sul palco insieme ai ragazzi.