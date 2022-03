Violento litigio a San Salvo, in ospedale 43enne accoltellato

Un uomo di 43 anni è finito stanotte all'ospedale di Vasto, dove è giunto con ferite multiple da arma da taglio.

In base alle prime informazioni, l'allarme è scattato attorno alle 22 per un episodio, avvenuto in via Istonia a San Salvo, su cui i carabinieri hanno immediatamente aperto un'indagine: "Si è trattato di un litigio", si limita a dire il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto. Nella vicenda, sarebbero coinvolte tre persone complessivamente. Un alterco sarebbe degenerato nell'atto di violenza.

L'uomo, C.L., è stato portato da un familiare al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. È ora ricoverato in chirurgia con una prognosi di 30 giorni.

Sulle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, vige il più stretto riserbo. Gli inquirenti visioneranno i filmati della videosorveglianza e cercano testimoni che abbiano assistito alla scena.