Forza una finestra e dorme nella scuola, denunciato per danneggiamento

Vigilanti scoprono un uomo che dorme nella palestra di una scuola e allertano la polizia, che fa scattare la denuncia. E' successo stamani a Vasto, dove un giovane marocchino ora è accusato di danneggiamento.

"Secondo intervento delle Guardie giurate Aquila srl in meno di un mese per una ooccupazioneabusiva della palestra dell'Istituto superiore Pantini Pudente", si legge in una nota dell'istituto di vigilanza. "Anche in questo caso, un cittadino di nazionalità marocchina, dopo aver forzato una finestra dello stabile, si intratteneva presso la struttura scolastica come fosse casa sua. Questa mattina, durante un'ispezione non programmata, le guardie giurate si accorgevano della presenza del ragazzo che dormiva su una panca. Veniva contattato il 113 che, in pochi minuti, faceva giungere sul posto una volante. Il ragazzo veniva portato presso gli uffici del Commissariato di polizia di Vasto e denunciato per danneggiamento".