Emis Killa disdice il concerto: il 13 agosto non canterà a Vasto Marina

"Ci è giunta la comunicazione da parte dell'organizzazione dell'evento, in programma a Vasto il 13 agosto, che Emis Killa non si esibirà a Vasto". Lo annuncia la pagina Facebook ufficiale del Comune di Vasto.

Contattato da Zonalocale, l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, racconta che "abbiamo ricevuto una mail con cui ci è stato comunicato che non potrà tenersi il concerto di Vasto per sopraggiunti e irrinunciabili impegni discografici. Probabilmente l'artista è impegnato, da quanto abbiamo appreso, nella registrazione di un video in Spagna".

Nelle scorse ore, era stato lo stesso Emis Killa a pubblicare su Instagra una storia video in cui diceva: "Allora, ragazzi. Sta girando su Interner una notizia falsa, ovvero che il 13 agosto sarò a Vasto a suonare. Assolutamente non è così. Quindi, mi raccomando, fate girare la voce: il 13 agosto non sarò a Vasto".

La Muzak eventi, che ha organizzato il concerto di Vasto, precisa che attende dal management del rapper lombardo il comunicato ufficiale sui motivi della disdetta del contratto già firmato, ma contenente la clausola, comune agli accordi di questo tipo, che consente l'annullamento della data fino a 24 ore prima dello spettacolo.