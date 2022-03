Contrasto al commercio abusivo su litorale, a Casalbordino controlli in stazione

Operazione interforze mercoledì scorso a Casalbordino per contrastare il commercio abusivo sul lungomare. Polizia locale, carabinieri e guardia di finanza hanno intercettato diversi venditori, tutti stranieri, che scendevano dal treno alla stazione ferroviaria di Casalbordino con borse e sacchi carichi di merce di vario tipo da vendere in spiaggia.

Nei giorni scorsi l'aumentata presenza di abusivi aveva indotto l'amministrazione comunale a sollecitare questi controlli per arginare la vendita senza permessi e tutelare così le attività commerciali e gli operatori che agiscono secondo le regole. Diverse le persone, fermate prima che potessero raggiungere il lungomare, a cui le forze dell'ordine hanno chiesto di esibire i permessi per la vendita ottenendo risposta negativa e, di conseguenza, elevato sanzioni. Sequestrata anche la merce che gli ambulanti avrebbero dovuto vendere in spiaggia.

Le operazioni di controllo, con l'impiego di diverse unità, si ripeteranno anche nei prossimi giorni così da proseguire nell'azione di contrato al commercio abusivo durante la stagione estiva.