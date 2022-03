Con la preparazione in spiaggia al via la stagione del Futsal Vasto

È iniziata ieri la stagione 2018/2019 del Futsal Vasto. I biancorossi si sono ritrovati presso il Lido Acapulco di Vasto Marina per la prima fase della preparazione in vista dell'impegnativo campionato di serie C1. Sotto l'occhio attento di mister Michael Rossi a guidare gli allenamenti dei vastesi sono i preparatori Laura Delli Quadri e Giuseppe Scica. Dopo qualche settimana di pausa, anche se tanti giocatori hanno partecipato agli immancabili tornei estivi, si inizia a mettere benzina dei motori per farsi trovare pronti quando inizieranno la Coppa e, soprattutto, l'atteso campionato conquistato dai biancorossi con la vittoria dei playoff.

È anche tempo di mercato e in casa Futsal Vasto ci sono già diversi arrivi. Il primo è un ritorno, quello di bomber Sante Mileno, che riabbraccia la maglia biancorossa per spingere a suon di gol la squadra della sua città verso una salvezza tranquilla. E poi gli arrivi del talentuoso Michele Somma, nelle ultime tre stagioni a Cupello, di Mattia La Guardia, pivot classe 95, e del portiere casalese Andrea Moretti.

E poi la società biancorossa, guidata dal presidente Domenico Giacomucci, sta lavorando sodo anche sul settore giovanile, curando ogni dettaglio per arrivare pronti all'avvio dei campionati e fare un ulteriore passo avanti in questa positiva "nuova" fase del calcio a 5 a Vasto. In questi giorni gli atleti della prima squadra continueranno a lavorare sulla sabbia di Vasto Marina per poi tornare sul campo da gioco e iniziare a riprendere confidenza con pallone e schemi.

In via di definizione anche il calendario delle amichevoli e la data della presentazione ufficiale alla città. "Sarà una soddisfazione e un orgoglio partecipare al campionato di C1 - dicono i dirigenti vastesi - portando il nome della nostra città in giro per l'Abruzzo. In questi anni c'è stato un interesse crescente da parte del pubblico, ci auguriamo che anche quest'anno tante persone si appassionino al calcio a 5 e possano sostenerci in questa avventura".