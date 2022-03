"Sic di Vasto Marina, il Piano di gestione è il primo in Abruzzo"

Oggi conferenza stampa insieme al sottosegretario regionale Mario Mazzocca sull’approvazione, avvenuta nei giorni scorsi in Consiglio regionale, del Piano di gestione dell’Area Sic di Vasto Marina. Erano presenti gli assessori Giuseppe Forte, Luigi Marcello, Gabriele Barisano, Lina Marchesani, Anna Bosco, i consiglieri: Luciano Lapenna, Marco Marra, Marino Artese, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, i gestori delle Riserve di Punta Aderci e Marina di Vasto e diversi operatori turistici.

“E’ il primo Piano di gestione dei 58 Siti d’importanza comunitaria’ (Sic) a vedere la definitiva approvazione - ha dichiarato il sottosegretario regionale delegato ad Ambiente ed ecologia, Mario Mazzocca - una buona pratica che fungerà anche da apripista per gli altri Piani di gestione dei Sic abruzzesi, molti dei quali pronti per la definitiva approvazione. Il nostro auspicio è che ciò avvenga in tempi brevi, così da coniugare correttamente il rapporto uomo-natura e disporre di uno strumento adeguato non solo alla gestione intelligente della vincolistica, ma anche - continua il Sottosegretario - a programmare ed attuare interventi sostenibili grazie alle già disponibili provvidenze economiche europee. È un risultato a cui hanno contribuito in molti, in particolar modo l’amministrazione della Città del Vasto che ha sempre spinto verso questa direzione, mentre da parte nostra c’è stata una continua attività di approfondimento e sensibilizzazione nei confronti degli uffici regionali al fine di definire dapprima le questioni procedimentali, per un periodo arenatesi in commissione, e successivamente le questioni di merito - conclude Mazzocca - Vasto è una città che presenta peculiarità naturalistiche da tutelate e valorizzate sviluppando forme di turismo attivo sostenibile”.

“E’ stata una lunga procedura - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che ha trovato ascolto. Nonostante alcuni tentativi maldestri, questo Piano è stato licenziato. Ringrazio tra gli altri il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Pietro Smargiassi che ha sposato in pieno il Piano. Un altro tassello importante contro la cementificazione selvaggia della costa”.

“Questo è un risultato importante dal punto di vista ambientale - ha concluso l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci - perché rispondiamo finalmente a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di Sic dotandoci di un Piano di gestione che tiene conto delle esigenze di fruibilità da parte dei turisti e delle attività ricettive che convivono con l’area. E’ anche un grande risultato politico che vede vincente la filiera corta con la Regione Abruzzo”.

Comunicato stampa