"Qui siamo a casa": l’energia dei Boomdabash fa ballare il pubblico di Vasto

Si accendono le luci del palco, parte la musica e la carica di energia dei Boomdabash travolge il pubblico di Vasto. Ha fatto tappa al Baja Village, nell'area eventi allestita di tutto punto, il Barracuda tour della band salentina assoluta protagonista di questa estate 2018. "Qui siamo a casa nostra", ripetono più volte i quattro musicisti. E non è solo la presenza del vastese Ketra, Fabio Clemente, nella band a dare questa sensazione. "Veniamo qui ormai da tanti anni e siamo sempre stati accolti alla grande", dicono parlando del loro rapporto con questa città che li ha visti esibirsi più volte negli anni della loro gavetta. "In fondo siamo tutta gente del sud, aggiungono.

Il concerto è un intenso susseguirsi dei brani che hanno segnato il loro percorso musicale e quelli dell'ultimo album, Barracuda, che ha conquistando grande successo e li ha proiettati in vetta alle classifiche con il singolo "Non ti dico no" per cui hanno collaborato con una "straordinaria Loredana Bertè".

Il pubblico canta, balla e si diverte in una calda serata d'agosto lasciandosi trascinare dall'energia di Ketra, Blazon, Biggie Bash e Paya'. E fine serata, dopo l'immancabile selfie-ricordo, arriva anche lo champagne per brindare a questo concerto in cui il pubblico vastese, ma con tanti giovani provenienti da fuori città e anche fuori regione, ha risposto presente.

Per lo staff del Baja Village una "prima volta" vincente in questa area che, c'è da starne certi, in futuro tornerà ad ospitare concerti. E intanto, nel calendario degli eventi del 18° anno di attività della discoteca vastese, il 18 agosto arriverà J-Ax con il suo showcase in cui ripercorrere 25 anni di carriera. L'estate 2018 a Vasto continua ad andare avanti a ritmo di musica.