Violenza sessuale di gruppo e pornografia a Vasto: arrestati altri quattro giovani

Altri quattro ragazzi arrestati per violenza sessuale di gruppo e pornografia. Le indagini sulle violenze subite per due anni da una giovanissima di Vasto, portate alla luce dai carabinieri nel mese di giugno [LEGGI], hanno convinto il gip del tribunale per i minorenni de L'Aquila a emettere le relative misure cautelari.

I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11 di oggi, 9 agosto, nel Comando provinciale carabinieri di Chieti.



Il caso ebbe una risonanza in tutta Italia, con le principali testate giornalistiche che rilanciarono la notizia: una 16enne per due anni, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri coordinati dal maggiore Amedeo Consales, fu costretta sotto ricatto a prestazioni sessuali a richiesta (tanto che tra i reati contestati c'è anche la riduzione in schiavitù). Nel mese di giugno in due finirono agli arresti.