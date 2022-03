Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio, La Ciurma Vasto chiude al 2° posto

Secondo posto per La Ciurma Vasto nell'edizione 2018 del Trofeo dell'Adriatico e Mar Ionio, competizioni per imbarcazioni a 10 remi organizzata sotto l'egida del Csi. Dopo la straordinaria vittoria ottenuta nella gara di casa, il Palio Remiero - Memorial Antonio Ritucci [LEGGI], l'equipaggio vastese si era presentato a Giovinazzo, sede dell'ultima delle cinque tappe in calendario, per cercare di strappare ai padroni di casa il primo posto nella classifica generale. Dopo due manches avvincenti, però, i pugliesi sono riusciti a vincere con soli 4 secondi di vantaggio, conquistando così tappa e trofeo. Nella competizione femminile 5° posto per le ragazze de La Ciurma rosa.

Nella classifica generale del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio l'equipaggio della Mario Cervone Giovinazzo ha chiuso a 113 punti, seguito da La Ciurma Vasto a quota 108 e poi dai Remuri Brindisi a 100. Completano la classifica la Lega Navale Molfetta (94), Palio di Taranto (84) e Taras Taranto.

Ai vastesi, capitanati dall'instancabile timoniere Filippo Ciccotosto, è andato anche il premio "Pietro Mennea", consegnato dall'Ordine degli psicologi "per l’ atteggiamento sportivo straordinario, esibito in tutte le tappe della kermesse marittima".

La Ciurma non si fermerà nella sua attività agonistica ma continuerà negli allenamenti per prepararsi all'appuntamento con la Regata dei Gonfaloni di Pescara in programma il prossimo 2 settembre. C'è da star certi che, anche quest'anno, i vastesi faranno di tutto per essere protagonisti della gara pescarese.