Settantaduenne muore a Vasto per la puntura di un’ape

Un uomo è morto a causa della puntura di un insetto oggi a Vasto.

E' accaduto oggi pomeriggio in via Lota. Il 72enne è stato punto da un'ape che gli ha provocato uno shock anafilattico, in base a quanto riferito dalla centrale operativa del 118.

Vani i soccorsi dei familiari. L'uomo non ce l'ha fatta, "i sanitari del 118 - riferisce l'Ansa - hanno solo potuto constatare il decesso per shock anafilattico".

Non è l'unica emergenza del genere scattata oggi in provincia di Chieti: a Perano, infatti, un uomo di 36 anni è stato soccorso e salvato dal 118.