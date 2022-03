Recupero degli antichi borghi: fondi per Carunchio, Castiglione Messer Marino e San Giovanni Lipioni

17 interventi finanziati con i fondi del Masterplan per il "recupero e la valorizzazione turistica degli antichi borghi". L'investimento complessivo è di 2.380.000 euro. Per ogni Comune sarà destinata una somma di 140mila euro; nel Vastese sono rientrate nel finanziamento Carunchio, Castiglione Messer Marino e San Giovanni Lipioni.

Nel dettaglio gli interventi previsti:

Carunchio "Intervento di riqualificazione urbana del Centro Storico in Via S. Maria e traversa Via Marconi";

Castelvecchio Calvisio "Parco archeologico Le Ville";

Castiglione Messer Marino "Riqualificazione Via Roma";

Cerchio "Piano di recupero zona degradata in località Dietro ai Fossi";

Civitella Alfedena "Riqualificazione tratto di Via Nazionale di accesso al Centro Storico";

Fallo "Interventi volti a valorizzare il contesto del Borgo storico del Comune di Fallo con integrazione delle funzioni urbane e della qualità dello spazio pubblico";

Guardiagrele "Riqualificazione del centro storico - borgo - con la realizzazione della nuova pavimentazione di Via Roma (Lotto Funzionale)";

Miglianico "Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile";

Moscufo "Riqualificazione Via Castello"; Pescina "Manutenzione straordinaria di Via Umbrone - Centro Storico Cittadino";

Pettorano Sul Gizio "Riqualificazione architettonica Piazza S. Antonio";

Pietracamela "Opere di recupero e valorizzazione del Centro Storico"; Pretoro "Riqualificazione centro storico";

Roseto degli Abruzzi "Valorizzazione della spazialità pubblica nell'ambito del centro storico del Borgo di Montepagano";

San Giovanni Lipioni "Recupero del Centro Storico";

San Valentino in A.C. "Valorizzazione e sviluppo turistico strategico ed integrato del Centro Storico di San Valentino in Abruzzo Citeriore"

Roio del Sangro "Sistemazione del centro storico"