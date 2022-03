A Celenza sul Trigno sport e integrazione con la "Partita del cuore"

Sport, integrazione e solidarietà ieri pomeriggio a Celenza sul Trigno con il triangolare di calcio a 5 rientrante tra gli eventi organizzati in occasione del gemellaggio con la cittadina di Magstadt.

Ad affrontarsi in campo sono state la rappresentativa locale, la squadra dei "Tedeschi" e una formazione di immigrati "Africani" nella quale erano schierati anche il sindaco e il vicesindaco di Celenza.

Alla fine delle tre gare, con largo margine di vantaggio l'hanno spuntata gli Africani aggiudicandosi il triangolare denominato "Partita della Solidarietà ".

"Tanto divertimento in campo e fuori, belle scene di fair play e di certo un evento che favorisce il confronto e l'integrazione tra diverse culture", commentano gli amministratori locali.

Oggi e domani sono in programma gli altri appuntamenti del gemellaggio [LEGGI]; ieri mattina c'è stata la presenza autorevole dell'eurodeputato Daniela Aiuto in una cerimonia pubblica in Piazza del Popolo.