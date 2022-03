1978-2018: la banda di Furci compie 40 anni e chiama a raccolta tutti gli ex membri

Traguardo importante per il Complesso bandistico "Città di Furci" che in questi giorni spegne le 40 candeline.

Per l'occasione l'associazione Amici della Musica chiama a raccolta tutti gli ex bandisti e collaboratori per il raduno che si terrà sabato 18 agosto a partire dalle 17.

Chi ha fatto parte della storica formazione bandistica è invitato a partecipare con camicia bianca e pantaloni neri. È prevista una sfilata per le strade di Furci seguita poi dai festeggiamenti nei giardini parrocchiali dove si terrà un concerto dell'attuale formazione (19). Per concludere non mancheranno la consegna di riconoscimenti per tutti e il buffet.