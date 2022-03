Vasto incendio tra Carpineto Sinello e Casalanguida, intervento dei mezzi aerei

18.00 - Dopo l'intervento dei mezzi aerei (canadair ed elicottero), la situazione sembra essere sulla via della normalizzazione.

16.50 - Richiesto dal DOS, sul luogo dell'incendio è arrivato anche un canadair.

16.35 - Grande il dispiegamento di forze sul campo: Vigili del fuoco di Vasto, Casoli e della Squadra boschiva di Lanciano; DOS del Comando provinciale Chieti e volontari della Protezione civile di Vasto.

16.30 - Al lavoro ci sono anche amministratori e dipendenti del Comune di Guilmi che con la ruspa dell'ente cercheranno di creare strade tagliafuoco.

LA PRIMA NOTIZIA - Un vasto incendio è in corso da circa un'ora in località Policorvo in territorio di Carpineto Sinello (al confine con Casalanguida, Guilmi e Atessa). Le fiamme si sono sviluppate in un terreno con vegetazione incolta.

Sul posto stanno operando una squadra di vigili del fuoco di Vasto, una squadra boschiva del comando provinciale e i carabinieri forestali.

Il vento rende difficile lo spegnimento del fuoco che si è avvicinato a diverse abitazioni sparse presenti in zona e ai pannelli solari di una centrale fotovoltaica.

In aggiornamento