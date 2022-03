Scontro tra una moto e un cinghiale sbucato in strada: due feriti in ospedale

Ancora un incidente provocato da un cinghiale. Questa volta ad essere coinvolte sono due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano su una moto Honda. Stavano percorrendo via Grasceta, a San Salvo, quando improvvisamente un cinghiale è sbucato in strada e per il guidatore è stato impossibile evitare l'impatto in cui l'ungulato è morto sul colpo. Dopo lo scontro la moto è scivolata a terra e i due in sella sono finiti sull'asfalto riportando fratture e diverse ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per trasportare i feriti al San Pio di Vasto. Dalle prime informazioni le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di San Salvo hanno regolato la viabilità, che ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ed effettuato i rilievi dell'incidente.