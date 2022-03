Rubano le chiavi dall’auto parcheggiata sul lungomare e svuotano l’appartamento

Brutta sorpresa per una famiglia di Cupello che, ieri, è stata vittima di un "doppio" furto. Nell'autovettura, parcheggiata in viale Dalmazia, a Vasto Marina, erano state lasciate le chiavi di casa, "ma non erano in vista", racconta la figlia della proprietaria dell'auto. I malviventi hanno forzato la portiera e si sono impossessati dei documenti della macchina e hanno trovato le chiavi di casa. A quel punto si sono diretti verso la villetta di Cupello, hanno aperto la porta e, dopo aver anestetizzato il cane presente in casa, un alaskan malamute, hanno rovistato in tutte le stanze in cerca di denaro e preziosi da rubare. "Hanno rovesciato tutto, i cassetti, i letti - racconta la giovane - alla ricerca delle chiavi della cassaforte. Hanno aperto persino le scatole dei medicinali", senza però riuscire a trovare la chiave. Il tutto è avvenuto tra le 9 e le 10.45.

Quando la donna ha fatto ritorno a casa ha trovato il cane riverso a terra e la casa a soqquadro. Fortunatamente il cane, dopo qualche ora, ha ripreso le forze e non ha avuto conseguenze. "Nell'andare via - racconta ancora la giovane - hanno portato con loro le chiavi di casa e i documenti dell'auto" ed è quindi stato necessario cambiare in poco tempo tutte le serrature. La famiglia ha poi presentato denuncia per quanto accaduto.

Dopo l'episodio subìto, tra l'altro avvenuto con modalità simili anche in altre circostanze sulla riviera, la giovane lancia anche un invito "a non lasciare assolutamente chiavi o documenti in auto quando si va al mare", per non incappare in una spiacevole situazione come quella capitata alla sua famiglia.