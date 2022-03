Professionalità e affidabilità: così investiamo i tuoi risparmi per realizzare i tuoi sogni

Carmela Minelli è private banker per conto di SanPaolo Invest, società del Gruppo Intesa SanPaolo. E’ iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari e al RUI, registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il suo lavoro consiste nel consigliarti su come investire il tuo denaro. Il private banker è il pianificatore finanziario che ti indica la strada migliore da percorrere, considerando i tuoi bisogni e il tuo tenore di vita, per individuare, in base ai tuoi sogni e obiettivi, il migliore investimento possibile, o la migliore offerta bancaria per mutui e prestiti.

I SALOTTI FINANZIARI - Carmela Minelli svolge anche attività di organizzazione di salotti finanziari, l’ultima frontiera del settore del risparmio e dell’investimento. Si tratta di incontri ad invito personale per una platea che, di volta in volta, è composta da un massimo di 20 persone, riunite in un ambiente intimo e accogliente. “Il salotto – racconta – nasce come un incontro quasi familiare in cui si spiegano in modo semplice aspetti fondamentali della pianificazione finanziaria e temi d’attualità relativi alla finanza”.

Tre appuntamenti si sono già tenuti nei mesi scorsi: il 22 febbraio e il 18 aprile due incontri sul tema “L’eredità dedicata”, riguardante l’importante questione del passaggio dei beni dai genitori ai figli, tra eredi, nel privato e nell’impresa. “L’eredità dedicata” è anche un e-book, che puoi ricevere gratuitamente inviando un sms o un messaggio WhatsApp al numero 349 5238423.

Impegnata nell’organizzazione d’incontri per diffondere e accrescere la cultura finanziaria sul territorio, Carmela Minelli mette in guardia sui rischi che presto potrebbero riguardare i nostri risparmi.

Cattivi passaggi generazionali hanno spesso portato alla dispersione dei patrimoni.

I patrimoni, soprattutto in un momento storico di grande difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, devono essere difesi e tutelati per evitare dispersioni, litigi e contenziosi che non farebbero altro che eroderli ulteriormente.

Il tema della successione è di grande attualità ed assume, oggi più che mai, grande rilevanza economica anche in previsione dell’aumento delle aliquote fiscali: l’attuale franchigia di un milione di euro per ogni erede diretto e la tassazione dal 4% all’8%, che rendono il nostro Paese un vero paradiso fiscale, subiranno presto importanti variazioni peggiorative per allinearsi agli standard europei che arrivano fino al 60%.

“Pensarci adesso – suggerisce Carmela Minelli - significa non solo risparmiare e proteggere il proprio patrimonio ma anche compiere un gesto di previdenza e di grande responsabilità nei confronti della propria famiglia, salvaguardando nel tempo la ricchezza accumulata e sostenendo le generazioni future.

In una location intima e accogliente ho trattato un tema molto sentito, cioè la trasmissione di patrimoni tra generazioni, nel privato e nell’impresa.

Attraverso l’analisi degli strumenti e delle opportunità, si riesce a districare una matassa complessa come la materia successoria, per poter operare al meglio il passaggio generazionale.

Proteggere i propri beni, tutelare i cari ed abbattere il carico fiscale, questo il cuore del salotto.

A noi l’atto d’amore di pianificare la destinazione dei nostri beni ai nostri cari, facendo loro una dedica.

E’ importante venire a conoscenza delle normative che regolano il diritto successorio, in modo che gli eredi non abbiano sorprese al momento dell’accettazione dell’eredità.

Disponiamo di variegati strumenti di cui avvalerci per la pianificazione: il Testamento, il Trust, la Fiduciaria, la Fondazione, l’Atto di Destinazione, il Fondo Patrimoniale, la Donazione e altro.

I casi emblematici della cronaca, riferiti a personaggi famosi che tutti conosciamo, ci insegnano che, se non gestita in vita in maniera adeguata, la mancata o errata pianificazione sulla destinazione dei beni può creare disastri.

Pensiamo alle vicende note di Lucio Dalla, Pietro Mennea, Luciano Pavarotti.

Nella gestione del patrimonio finanziario è mia premura avere del cliente CURA e PROTEZIONE, tenendo conto dei suoi obiettivi di vita e dei suoi bisogni.

Al termine dell’esposizione, un piccolo aperitivo aiuta ad alleggerire il tema”.

“Poco, ma sicuro”: è stato questo il titolo del terzo salotto finanziario tenuto il 12 giugno, incentrato su un tema di stretta attualità: quando, come e se investire, ma anche sulla sicurezza delle banche e degli investimenti e su strumenti e opportunità.

Attraverso l’elencazione e la spiegazione dei principale strumenti d’investimento come azioni, obbligazioni, ecc. l’investitore conosce meglio ciò che sottoscrive. Il linguaggio delle banche spesso è complesso e di non facile interpretazione, quindi è importante essere pienamente consapevoli di ogni aspetto che caratterizza l’operazione che ci è stata proposta.

Il capitale garantito, il denaro sotto il mattone, l’inflazione, il rendimento degli investimenti, l’impatto fiscale, questi i punti toccati.

Il quarto appuntamento è in programma nel mese di settembre.

COME INVESTIRE I RISPARMI - Affidandoti alla private banker Carmela Minelli, raggiungi il fondamentale obiettivo di avere un valido e indispensabile supporto per investire i tuoi risparmi, partendo dall’analisi dell’attuale situazione finanziaria tua e del nucleo familiare cui appartieni, ma anche dall’analisi dei bisogni e degli obiettivi di vita che ti poni.

Il secondo passo è la pianificazione finanziaria finalizzata a formulare, nella massima trasparenza, la migliore proposta d’investimento condivisa, in grado di migliorare la tua situazione economica e soddisfare le tue aspettative.

La private banker Carmela Minelli offre anche tutti i servizi bancari di cui hai bisogno, oltre a un’assistenza particolareggiata su misura di ogni singolo cliente, tutelando la privacy e instaurando un rapporto personale: con la sua professionalità, ti consiglia, direttamente a casa tua, riguardo a tutti gli investimenti possibili, perché li conosce tutti e sa scegliere il più appropriato per ogni esigenza o necessità.

Professionalità e affidabilità sono i suoi biglietti da visita perché, come ha saggiamente detto Warren Buffet: “Non conta predire la pioggia. Conta costruire l’arca”.

