Giunta: Barisano lascia la Polizia locale, la delega passa a Marcello

Ore 15 - "Non rilascio dichiarazioni". Gabriele Barisano non vuole commentare il suo gran rifiuto della delega alla Polizia municipale. L'assessore precisa che, a differenza del sindaco Menna e del comandante del Moro, non ha replicato al Diccap. Precisazione con cui sembra far intendere di essere d'accordo su alcune delle rivendicazioni sindacali.

La prima notizia - "Il sindaco Francesco Menna ha ricevuto stamane l’assessore delegato alla Cura della Città e alla Sicurezza, Gabriele Barisano, il quale gli ha rimesso la delega alla Polizia Locale". Lo annuncia un comunicato del municipio.

"Il sindaco - prosegue la nota - nel ringraziare l’assessore per l’impegno profuso, ha proceduto ad assegnare la delega all’assessore Luigi Marcello, già competente per lo Sviluppo Economico, i Servizi Civici e il Patrimonio. Nel contempo, ha assegnato all’assessore Gabriele Barisano la delega alla Protezione Civile che, finora, ha tenuto nelle proprie competenze".

Il comunicato non dice nulla riguardo alle motivazioni della rinuncia di Barisano. Contattato da Zonalocale attorno alle 13 di oggi, ha risposto che, in quel momento, era impossibilitato a parlare perché stava prendendo parte a una seduta della Giunta municipale.

Per l'amministrazione Menna, è la terza ridistribuzione di deleghe nel giro di poco più di due anni: a marzo 2017 il rimpasto dopo le dimissioni di Antonio Del Casale per motivi di lavoro, poi a febbraio di quest'anno l'ingresso in Giunta di Giuseppe Forte, cui il sindaco ha conferito la carica di vicesindaco e assessore a Urbanistica, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici e Cultura, rimescolando anche le materie di competenza degli altri assessori.

Oggi l'ultima sorpresa in ordine di tempo.

Barisano, nei giorni scorsi, è entrato nel mirino del sindacato dei vigili, il Diccap, che ha pesantemente criticato lui, il sindaco e il comandante Del Moro. Menna e Del Moro hanno poi replicato, ma il botta e risposta è il termometro del clima rovente. Barisano, quindi, molla la delega alla Polizia locale, che passa a Marcello, e acquisisce da Menna quella alla Protezione civile. I motivi, però, sono ancora tutti da chiarire.