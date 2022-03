Musica e colori: si balla fino all’alba nella Notte Rosa di Vasto Marina

L'8 agosto è diventato un appuntamento fisso: a Vasto Marina la notte più lunga della riviera, che si tinge di rosa, il colore di uno degli eventi più affollati dell'estate.

Viale Dalmazia, lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi hanno iniziato nel pomeriggio a brulicare di gente. In serata, aperti gli stand gastronomici del litorale nord e, dopo le 22, la musica di gruppi locali e dj.

Sul palco più grande, quello di piazza della Guardia costiera, è salita Kyra Kole: attrice, showgirl, cantante, dance dj, che dal 2014 accompagna i Gemelli Diversi nelle loro tournée, ha fatto ballare il pubblico di Vasto Marina.

E, da stasera fino a domenica, sono attese altre migliaia di persone sulla riviera per il secondo appuntamento di questa estate con lo street food.

Fotogallery in aggiornamento.

Viabilità - Dalle ore 16 del giorno 8 agosto alle ore 6 del giorno 9 agosto, per consentire l’organizzazione della serata in tutta sicurezza è istituito il divieto di circolazione (transito e sosta), in tutto il Lungomare Cordella, in Via Sebenico (Poste Italiane di Vasto Marina), in Via Donizetti (tratto compreso tra Piazza Fiume e Corso Zara), Corso Zara, Via Elba. Nell’area antistante il locale denominato Wast Daymone e la Galleria Baiocco è istituito il divieto di sosta.

Sarà consentito fino alle ore 19:00 del giorno 08/08/2018 a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, il transito e la sosta ai possessori del contrassegno di parcheggio per disabili.