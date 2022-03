Dusk Festival, dalle 6 di domani 17 ore di musica nella Riserva di Punta Aderci

Immancabile l'appuntamento con la 3° edizione del Dusk Festival che si terrà il 9 agosto dalle 06:00 alle 23:00, ingresso libero, presso la spiaggia di Punta Penna nella Riserva Naturale di Punta Aderci a Vasto. Il festival sarà seguito per la prima volta da RadioDelta1 e presentato da Fabio Falcone, voce de La Differenza, gruppo vastese finalista al Festival di San Remo 2005 con il brano Che farò.

Il Dusk Festival nasce nel 2016 dalla passione e dal lavoro di un'organizzazione giovanile in collaborazione con Vasto Scienza e con il sostegno della Riserva Naturale di Punta Aderci e del Comune di Vasto. L’intento è quello di promuovere la musica e l’arte non solo come mezzo di integrazione, conoscenza reciproca e solidarietà ma di utilizzarle come strumento di valorizzazione di luoghi naturali, culturali e di interesse storico. Non a caso il Festival è ideato come un’intera giornata, dall’alba al tramonto, dedicata alla musica inedita e all’arte in una delle location più suggestive d’Italia: la spiaggia di Punta Penna. Un palcoscenico naturale che ospiterà tanti concerti live, jam session e numerosi artisti fra cui gli Hexperos, che ci faranno iniziare la giornata con il loro sound intriso di sonorità celtiche.

Perderemo il senso dell'orientamento con il funk rock dei Bussola Rotta A Sud Est e scopriremo il mondo cantautorale di Domenico Imperato, dove il rock incontra il pop e l'elettronica danza insieme alla word music. Il 2 febbraio 2018 è uscito infatti "Bellavista", il suo secondo album, pubblicato dall'etichetta Lapilla/Ponderosa Records e anticipato dal singolo Del Mondo il canto, lanciato in anteprima da Rolling Stone il 18 dicembre 2017. Special guest del festival sarà il siberiano polistrumentalista Nadishana che, con il suo approccio unico e innovativo alla music world fusion, ha creato un'esclusiva tecnica di esecuzione chiamata sound microsurgery, che vedremo applicata su uno dei 200 strumenti inusuali da lui suonati: l'Handpan. Sarà dunque la Musica ad essere la vera protagonista fino alla fine. Non solo, durante tutta la giornata, versando un piccolo contributo, sarà possibile rilassarsi con i massaggi sonori con campane tibetane di Martina Caserio o vivere la musica partecipando al Drum Circle di Stefano Baroni.

Sarà presente anche l'Associazione Culturale Fucine Vulcaniche che con il suo parco giochi vagante terrà compagnia sia ai piccoli che ai grandi. Il Dusk Festival è quindi un evento curato nei dettagli, che sarà in grado di regalare emozioni ed evocare sensazioni attraverso un percorso intenso di suoni, arte e natura.

Il programma - 06:00 Hexperos; 07:30 Requel Trio; 10:00 LPDM; 11:00 Federico Caruso; 14:30 EXP Music School Drummers; 15:00 Drum Circle; 16:30 Bussola Rotta A Sud Est; 18:00 Domenico Imperato; 20:30 Nadishana Dusk Festival.