Dogliola, "I compromessi sposi": un’idea partita da quattro amiche che ha coinvolto tutto il paese

I compromessi sposi , questo il titolo della rappresentazione, tra il teatrale e il musical, che ha avuto luogo ieri sera a Dogliola. L’iniziativa ideata e promossa da quattro ragazze (Erika, Maria Chiara, Martina e Noemi) che con il loro gruppo Cresciamo insieme – e il contributo di altri amici nella preparazione delle scenografie ecc. – ha coinvolto tutti i giovani in età scolare. Il tema è stato ripreso da una libera interpretazione de I promessi sposi, con inserti musicali tra le varie scene.

Il divertente spettacolo è riuscito a coinvolgere tutti, dai protagonisti al pubblico.

"Al di là della bravura dei protagonisti e del gruppo di regia – commentano gli amministratori – l’iniziativa è lodevole soprattutto per la voglia di fare e di far vivere questi piccoli centri, sempre più destinati allo spopolamento e all’abbandono. Per mezzo di queste iniziative, ancor più meritevoli se fatte da giovani del posto, vogliono dire al mondo che i piccoli centri sono vivi e pieni di speranze per il futuro. Insomma: uno spettacolo, nello spettacolo!".