"Un bacio alla luna", a Casalbordino l’appuntamento con la Notte Nera

A Casalbordino Lido arriva la Notte Nera d'Abruzzo. Giovedì 9 agosto, dalle 19, il lungomare sarà caratterizzato da tanti eventi dedicati a tutte le fasce d'età. L'evento è organizzato da Assessorato al Turismo, Amministrazione comunale e Associazione A.Mare, con il coinvolgimento di tutti gli operatori turistici della riviera. Sarà un appuntamento dedicato al divertimento e "improntato al risparmio energetico", commenta l'assessore Alessandra D'Aurizio, per sensibilizzare su questo tema tutti i partecipanti. Sarà infatti spenta l'illuminazione pubblica e tanti locali sceglieranno soluzioni ad hoc per questa notte.

Nell'occasione ci sarà la chiusura totale al traffico di via Bachelet dalle 16 alle 5 e ci sarà il divieto di somministrazione di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro (tranne la cena all'interno dei locali).

Il programma - scarica la locandina

ore 19:00 - Apertura mercatini hobbystica zona Madonnina

ore 19:30 - Lido Nadia “Olistica sotto le stelle” - operatori olistici professionali eseguiranno massaggi trattamenti e consulti

ore 20:00 - Apertura dei mercatini artigianali a cura della Confesercenti di Chieti (via Bachelet)

ore 20:45 - Fiaccolata non agonistica di km 8,5 partenza da piazza Umberto I (Casalbordino paese) arrivo Caffè Tiziana e Lido Nadia (partecipazione liibera) - Organizzata da A.S.D. Runner Casalbordino

ore 21:00 - Cena a Lume di candela sulla passeggiata fronte mare accompagnata dai musicisti tra i tavoli ( alla chitarra e voce Mattia De Iure, al sax Attilio Perfetti), posti limitati € 35,00 bevande incluse. (Prenotazione: Lido Racciatti, Poker Village , Hotel Calgary , lido Stella del Sud, ristorante A un passo dal mare, BIstrò 69, Lido Nadia)

ore 21:00 - Lido Amarcord “Cena argentina con asado e musica”

ore 21:30 Apertura stand Bike sharing to Planetario. Noleggio gratuito bici e risciò per raggiungere il Planetario su via Alessandrini. Il Bike Sharing sarà su via Bachelet presso noleggio Del BorrelloBike center. ( vicino gelateria Mare Blu). Corridoio bici su via Bachelet. Noleggio gratuito bike sharing planetario limitato a 2 risciò e 6 biciclette dalle ore 22:00 alle 01:00 .Necessaria maggiore età dell'assegnatario mezzi e compilazione modulistica.

ore 22:00 - Apertura Planetario e punti di osservazione delle stelle (via Alessandrini)

ore 22:15 - Partenza Bicitour Lumix dal Cocoa Beach al Villaggio Poker.

Eventi e concerti

Lido Nadia - concerto in spiaggia di Piero delle Monache "Solo se ...al buio" - ore 21:00

Lido Racciatti - Brasilian Black Party ore 22:30

Bistrò 69 - La maledizione della prima luna party - ore 23

Lido Amarcord - Osservatorio stellare - ore 22

Poker village - The Starlight & Led party - ore 22:00

Hotel Calgary - Live jazz con “Mark Pellegrini Trio” - ore 21:00

Mare Blu - Live Music & disco dance - ore 21:00

PizzAmore - The Fantasy Party ore 21:00

Cocoa Beach - Osservatorio Lunare - ore 22:00

Caffè Tiziana - Area Ludica Serale animazione truccabimbi - ore 21:00 a cura della Tribù dei Sorrisi - Associazione Clownterapia Casalbordino.

Palco 1 (tra Lido Racciatti e Lido Nadia)

ore 22:30 - spettacolo di ombre Cinesi "Poesia d’ombra“ a cura di Oscar Strizzi

ore 00:45 - spettacolo di Sand Art "Incanto” con Oscar Strizzi.

Palco 2 ( dI fronte Caffè Tiziana)

ore 23:30 - Rocco Borsalino Show (Ipnotic Cabaret) - spettacolo di magia-illusione-ipnosi

ore 00:30 - La famiglia Adams - giocolerie luminose, manipolazione sfere, bolle di sapone giganti, trampolieri.

Spiaggia

ore 02:00 "Danza col fuoco“ - Rosa dei venti (zona pescatori)

I Fiocchi Bianchi - Artisti di strada- Clownerie - Animazione Bimbi