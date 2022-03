Vasto Marina si prepara alla Notte Rosa, ecco le indicazioni per la viabilità

Mercoledì 8 agosto torna a Vasto Marina la Notte Rosa, evento organizzato dal Consorzio Vivere Vasto Marina con l'amministrazione comunale di Vasto. "In occasione della manifestazione sarà possibile lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti per l’intera notte fino alle 05:00, purché siano adottati tutti gli accorgimenti utili e necessari previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni sonore.

Le aree previste per gli spettacoli sono in Viale Dalmazia, Lungomare Cordella e in Piazza Guardia Costiera. Dovranno essere sospese tutte le attività musicali e di animazione per permettere lo svolgimento di quelle organizzate dal Consorzio “Vivere Vasto Marina” e dal Comune di Vasto in tale ambito zonale.

Dalle ore 16:00 del giorno 08/08/2018 alle ore 06:00 del giorno 09/08/2018per consentire l’organizzazione della serata in tutta sicurezza è istituito il divieto di circolazione (transito e sosta), in tutto il Lungomare Cordella, in Via Sebenico (Poste Italiane di Vasto Marina), in Via Donizetti (tratto compreso tra Piazza Fiume e Corso Zara), Corso Zara, Via Elba. Nell’area antistante il locale denominato Wast Daymone e la Galleria Baiocco è istituito il divieto di sosta.

Sarà consentito fino alle ore 19:00 del giorno 08/08/2018 a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, il transito e la sosta ai possessori del contrassegno di parcheggio per disabili.