Concerti di Mezzanotte, la voce di Joy Garrison incanta il pubblico dei Giardini d’Avalos

Serata da incorniciare, quella di ieri sera, per i Concerti di Mezzanotte, rassegna organizzata per il nono anno dalla Scuola Civica Musicale con il Comune di Vasto e il Teatro Rossetti. Nei giardini napoletani di palazzo d'Avalos la cantante americana Joy Garrison, accompagnata dal suo trio, ha regalato al pubblico un concerto intenso ed emozionante. A fine serata Joy Garrison ha invitato sul palco la giovane vastese Laura Laccetti, sua allieva, ex allieva anche della Scuola Civica musicale e componente del coro gospel Angel’s eyes, per cantare un brano accompagnata dai musicisti del Ve.Co bEat Keepers: Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) ed Elio Coppola (batteria).

"È stata una serata davvero incantevole - commenta il direttore artistico Raffaele Bellafronte - ed è sempre bello vedere i giardini d'Avalos pieni in occasione dei concerti".

I Concerti di Mezzanotte proseguiranno per tutta la settimana fino al 13 agosto. Questa sera ci sarà "The Strong Man", con Carmine Ianieri (sassofoni) e Walter Gaeta (pianoforte).