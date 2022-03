Migrazioni di ieri e di oggi: quattro giorni di eventi a Celenza sul Trigno

Parte oggi la serie di eventi a Celenza sul Trigno del progetto del Comune “Solidarity and Integration in the European Union”, finanziato dall'Unione Europea con 25mila euro (rientrante nel programma "Europa per i cittadini") e che vedrà l'ufficializzazione del gemellaggio con la cittadina tedesca di Magstadt.

Oggi alle 17.30 nella sal del teatro si terrà il convegno "L’integrazione europea dagli anni ’70 ad oggi: dal Gastarbeiter abruzzese alle nuove immigrazioni in Italia". Con la relatrice Giulia Messere (dottoranda di ricerca all'Università degli Studi di Macerata) sarà l'occasione per ripercorrere i passi dei nostri conterranei abruzzesi emigrati in Germania negli anni '50-'70, per arrivare al concetto di lavoratore ospite, ieri e oggi.

L'8 agosto i giovani rappresentanti dei due Comuni daranno vita alla “Partita della solidarietà”. Quella del 9, invece, sarà una giornata dedicata alla conoscenza del nostro territorio con la visita alle bellezze della Costa dei Trabocchi e con la riscoperta delle antiche tecniche di pesca.

Il 10 agosto (ore 17.30), il convegno “Seconde generazioni, scuola ed integrazione: arricchirsi attraverso la diversità culturale” segnerà la conclusione della serie di eventi del progetto.