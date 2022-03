Marcello: "Abbonamenti per i parcheggi di Vasto Marina, scelta vincente"

“Rispetto allo scorso anno, fino ad oggi si è riscontrato un notevole incremento. Nell’estate 2017, nei due mesi di riferimento, gli abbonamenti venduti sono stati 187 mentre quest’anno, solo per il mese di luglio, sono 207. Lo afferma Luigi Marcello, assessore comunale al Patrimonio, rendendo noti i numeri delle vendite dopo l'introduzione degli abbonamenti anche a Vasto Marina.

"Questo dimostra - sostiene Marcello - che il servizio offerto dall’amministrazione comunale ha registrato il consenso dei cittadini e la disponibilità dell’azienda Abaco spa, che ha rilasciato gli abbonamenti ha contribuito al raggiungimento di questo positivo obiettivo. Come già anticipato, in occasione del nuovo bando cercheremo di andare incontro, nei limiti del possibile, alle numerose richieste che ci sono pervenute dai non residenti e turisti i quali chiedono anche loro di poter usufruire dell’agevolazione”.

"Chi è ancora interessato a sottoscrivere l’abbonamento - si legge in una nota del municipio - potrà presentarsi presso l’ufficio preposto sito in Via Michetti numero 39 a Vasto nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:30 alle 12:30. Per informazioni contattare il numero 0873 391497".