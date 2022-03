Il 7 agosto a San Salvo "La Notte delle Favole"

Il Comune di San Salvo, assessorato alla Cultura del Comune, organizza per martedì 7 agosto nel centro storico di San Salvo, a partire dalle ore 18.30 in poi, una interessante serata dedicata al mondo dei bambini e a tutti gli adulti che vorranno risvegliare “il fanciullino” che è in loro.

La Notte delle Favole, questo è il titolo dell’evento sarà “un viaggio all’insegna della fantasia, con letture animate, laboratori creativi, giocoleria, truccabimbi, presentazioni di libri, cartoni e tanto altro ancora - dice l’assessore alla Cultura Maria Travaglini - per aspettare la luna e le stelle in compagnia dei personaggi delle fiabe”. Poi il gran finale alle ore 21.30 con lo spettacolo proposto dall’attrice-regista Giuliana Antenucci e le narratrici della scuola di recitazione del Teatro Marrucino di Chieti.

Perché raccontare le fiabe? “Perché le fiabe - aggiunge l’assessore alla Cultura - sia classiche che moderne contribuiscono a educare la mente come diceva Gianni Rodari. Inoltre le fiabe aiutano il bambino a conoscere il mondo senza dimenticare che a ogni fiaba è associata una morale”.

L’amministrazione comunale ringrazia le cartolibrerie di San Salvo, le associazioni, le singole persone che hanno creduto nella validità di questo evento e le attività del centro storico per la collaborazione.