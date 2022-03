Il 12 agosto la presentazione del catalogo della mostra "Esperienza valdese a San Giovanni Lipioni"

Domenica 12 agosto 2018, in piazza Largo del Popolo, il gruppo Gli Amici della Chiesa valdese presenta il catalogo della mostra permanente Esperienza valdese a San Giovanni Lipioni, inaugurata la scorsa estate all’interno del centro comunale “SGL”, già Tempio valdese.

La mostra è stata realizzata grazie all’8 per mille della Chiesa valdese, con il supporto del Centro Evangelico di Cultura “Gabriele Rossetti” di Vasto, del Comune e della Pro Loco di San Giovanni Lipioni, con la collaborazione dell’Archivio storico della Tavola valdese e dell’Istituto "Infobasic" di Pescara.

Dopo la presentazione del catalogo, il gruppo propone anche un momento di riflessione su un tema di grande attualità “Essere minoranza oggi”, con riferimento a gruppi di persone, di cittadini, che nella nostra società costituiscono realtà minoritarie non solo per religione, ma anche per etnia, per lingua, per genere, età, condizione psicofisica.

All’appuntamento, che sarà moderato da Franca Rossi del gruppo degli “Amici” e avrà inizio alle ore 17.30, interverranno, tra gli altri, Carlo Monaco, professore di storia e filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna, drammaturgo e autore di testi teatrali e filosofici, e Luca Anziani, pastore e vice moderatore della Tavola Valdese.