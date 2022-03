Per Andrea Iannone 10° posto nel Gp di Repubblica Ceca

Decimo posto per Andrea Iannone nel Gran Premio di Repubblica Ceca. Il pilota vastese della Suzuki, che partiva dall'8ª casella in griglia, non è riuscito a disputare una gara nel gruppo dei protagonisti a Brno nonostante un buon avvio. Tra una settimana si torna già in pista per il Gran premio d'Austria.

La gara. Ottimo spunto in partenza per Andrea Iannone che riesce subito a guadagnare due posizioni (6°) tallonando da vicino i piloti che lo precedono. Il pilota vastese deve però cedere diverse posizioni dopo il sorpasso di Lorenzo e si ritrova al 9° posto alle spalle del suo compagno di squadra Rins.

A 14 giri dalla fine della gara Andrea Iannone riesce a superare Rins e prova a ricucire il distacco da Zarco e dal gruppo di testa. In testa però i piloti vanno forte, con Dovizioso, Marquez, Rossi e Crutchlow che spingono forte. Si scambiano di nuovo posizione i due piloti Suzuki e, a dieci giri dalla fine, è di nuovo Rins ad andare davanti (8°).

Dopo tre giri ancora uno controsorpasso tra i due e Iannone torna, di nuovo, 8° e stacca Rins anche se ormai Zarco è molto lontano. Torna nono a tre giri dalla fine, scavalcato da Pedrosa e con Bautista alle spalle mentre, davanti, le Ducati di Dovizioso e Lorenzo guidano su Marquez. Nell’ultimo giro passa anche Bautista, facendo scivolare Iannone al 10° posto, nuovamente davanti al compagno di squadra Rins, posizione con cui arriverà al traguardo.

Vince Dovizioso che, con Lorenzo, piazza la doppietta Ducati, Marquez completa il podio. Poi arrivano rossi, Crutchlow, Petrucci, Zarco, Pedrosa, Bautista, Iannone.