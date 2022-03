Memorial Giovanni Cicchini, al PalaBCC le sfide di basket 3 contro 3

Quarta edizione per il memorial Giovanni Cicchini di basket 3 contro 3, torneo organizzato per ricordare un grande appassionato di sport e di palla a spicchi, papà di due ragazzi, Davide e Matteo, quest'ultimo cestista della Vasto Basket. In questa edizione il torneo si è trasferito al PalaBCC, ospitato dalla società biancorosso nel campo all'aperto realizzato nell'area del palazzetto.

Dopo tre giorni di sfide ieri sera si sono disputate le finali del torneo. Per la competizione della classe 2003-2006 a vincere è stata la squadra formata da Luca La Palombara, Giuseppe Caputo e Andrea Mancini. Tra i più grandi vittoria alla squadra composta da Andrea Novelli, Francesco D'Adamo, Mirko Di Tullio, Matteo Nanni e Alessandro Tucci.

A premiare i giocatori, dopo le finali, c'erano Fiorella Colantonio, moglie di Giovanni Cicchini, il figlio Matteo e suo cugino Giuseppe Falcucci. Quelle vissute al PalaBCC sono state tre giornate di sport e divertimento, vissute in un clima di grande sportività e amicizia per ricordare nel miglior modo Giovanni.