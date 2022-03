Beach volley 3contro3, ecco la prima edizione della Juu Cup

Un nuovo torneo per arricchire l'estate sportiva vastese. Sabato 11 agosto, a partire dalle 9.30, lo stabilimento Il Pontile di Vasto Marina, ospiterà la prima edizione della Juu Cup, organizzata dall'ADF Team. Un torneo di beach volley 3 contro 3 senza nessun limite di categoria e con squadre miste, maschili o femminili. Si giocherà sabato 11 e domenica 12 agosto.

"Il nostro obiettivo per questo torneo è quello di far divertire molti ragazzi che sono, come noi, appassionati di pallavolo e beach volley ma anche di far partecipare altri ragazzi e farli magari appassionare un po’ al nostro mondo - spiegano i giovani organizzatori - E già proiettati nel futuro cercheremo di farlo diventare un appuntamento fisso dell’estate vastese".

Per le iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori attraverso il profilo Instagram @adfteam - clicca qui