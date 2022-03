Vittorio, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo l’ultimo saluto

E' domani il giorno dell'ultimo saluto a Vittorio Altieri. Il funerale verrà celebrato dal parroco, don Antonio Totaro, alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo.

Parenti, amici, conoscenti e tanti cittadini si stringeranno attorno alla famiglia dell'ingegnere di 23 anni morto ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto in mattinata in via Bellisario [LEGGI], nei pressi della Denso, la fabbrica di San Salvo in cui stava svolgendo uno stage formativo dopo aver conseguito la laurea triennale in ingegneria elettronica.

Un traguardo di studi che Vittorio aveva festeggiato pochi giorni fa. Del resto, anche a scuola era stato uno studente modello. Intelligente, studioso, metodico, preciso, educato con tutti, riservato: così lo ricordano gli insegnanti dell'Iis Mattei, la scuola superiore in cui si era brillantemente diplomato qualche anno fa e che ora frequentano suo fratello e sua sorella. Studenti e docenti si stringono attorno a loro, a mamma Rosamaria e a papà Nicola.

Sarà l'abbraccio di un'intera comunità scolastica, ma anche di una città e di un territorio che hanno perso troppi figli negli incidenti stradali di questa estate.