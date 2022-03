Un’attrazione per grandi e bambini: a Vasto Marina c’è il Sofia Train Express

Tra le belle notizie della stagione estiva 2018 c’è il ritorno a Vasto Marina del trenino turistico dedicato ai bambini… ma non solo. Dopo tanti anni di assenza Umberto Marinozzi, che gestisce l’area dei giochi in piazza Rodi, ha deciso di far riprendere un’attrazione molto gradita in passato e che “manca da trent’anni” per un originale giro turistico lungo le strade di Vasto Marina.

“Riportiamo in attività un’attrazione storica, dopo trent’anni, ma con modalità moderne. La motrice è elettrica, così da non dare problemi di inquinamento dell’aria e acustico per le altre attività della riviera”. Nella stagione estiva, con base di partenza e arrivo in piazza Rodi, dove è possibile acquistare i biglietti, il servizio sarà attivo dalle 20.15 a mezzzanotte. Nei tre vagoni, a cui possono accedere comodamente sia adulti che bambini, i posti a sedere a disposizione sono una trentina.

Ma si sta già pensando al futuro, con l’intenzione di sviluppare ulteriormente il servizio. “Sarà possibile noleggiare il Sofia Train Express per matrimoni, compleanni e feste di ogni genere. In inverno ci attiveremo per essere presenti in occasione dei vari mercatini della zona e nei centri commerciali. E, per la prossima stagione, pensiamo già di espandere il servizio coprendo tutta la riviera vastese”.

Per informazioni e contatti

Umberto Marinozzi - 3479171104

Sofia Train Express

Dalle 20.15 alle 24.00 - Tutti i giorni

Partenza: Piazza Rodi - Vasto Marina

Informazione pubblicitaria