Perchinunno espone la sua Ferrari

Luigi Perchinunno espone la sua fiammante vettura.

L'asso vastese del volante, in gara anche quest'anno nei circuiti nazionali e internazionali, mette a disposizione la sua Ferrari F430 GT CUP per eventi, inaugurazioni e per tutte le iniziative i cui organizzatori vogliano fragiarsi della presenza di un bolide di assoluto valore.

Basta contattare Luigi Perchinunno al numero di telefono 3383316450.