"L’Altra Vasto", aperte le prenotazioni per l’escursione del 9 agosto

L’Associazione culturale Madrecultura di Vasto, in collaborazione con l’Associazione Vigili del fuoco in congedo, organizzano per giovedì 9 agosto 2018, ore 17.30, la quarta passeggiata a piedi dal titolo: “L’Altra Vasto- Passeggiata tra curiosità e bellezze sconosciute”.

"La camminata - si legge in una nota di Madrecultura - si snoderà tra i luoghi storici meno conosciuti della città come la chiesa di Santa Filomena, Palazzo Genova-Rulli, e relativo giardino, chiesa di San Teodoro e chiesa Santissima Trinità. Sarà introdotta dal presidente di Madrecultura, Gianluca Casciato, ed arricchita dalle spiegazioni storico-sociali del presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, Antonio Ottaviano, che condurrà il gruppo in un percorso molto suggestivo.

Vista la grande adesione alle altre passeggiate, la stessa è stata riproposta in modo da far conoscere ai cittadini vastesi, e ai turisti, quelle bellezze artistiche-culturali molto spesso ignorate ma dal grande valore storico ed educativo. La partecipazione all’evento è gratuita ma a numero chiuso. È quindi necessaria la prenotazione. La cittadinanza è invitata a partecipare".