"Canali irrigui colmi d’acqua rischiano di esondare e nelle case rubinetti a secco"

"Sono un agricoltore di Pollutri e possiedo dei terreni in località ZImarino, in territorio di Vasto, volevo segnalare il fatto che in quei terreni, dietro al Cotir, ci sono dei canali artificiali di bonifica; il problema è che in questi canali scorre tantissima acqua e non si sa da dove viene". Lo scrive a Zonalocale Giuseppe Del Re.

"I canali sono sporchi e intasati e si rischia l'esondazione con allagamento dei terreni adiacenti. Non si tratta di acqua piovana poiché è diverso tempo che non piove. Ho provato a contattare i carabinieri ma mi hanno passato i vigili urbani e detto di fare una denuncia scritta con tanto di foto".

"Questo problema va avanti da mesi; il colmo è che l'acqua destinata alle case viene razionata e qua viene totalmente sprecata, con il rischio di fare danni. I canali esistono da decenni ma non mi ricordo di aver mai visto scorrere acqua come adesso".