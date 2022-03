Via San Rocco, Menna: "A settembre la fine dei lavori"

A settebre si concluderanno i lavori di ampliamento del secondo lotto di via San Rocco. Lo ha annunciato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, nell'incontro di mercoledì pomeriggio con i residenti della zona, che negli ultimi 15 anni ha fatto registrare una forte espansione edilizia.

Mercoledì pomeriggio "il sindaco, insieme a diversi assessori della sua Giunta e all’ingegner Luca Giammichele del settore Lavori Pubblici del Comune di Vasto, nell’ambito degli incontri nei quartieri, per conoscere i disagi ed i problemi dei cittadini, ha incontrato i residenti di Via San Rocco, in cui sono in corso interventi di sistemazione e allargamento della strada". Lo comunica una nota del municipio.

"Nel corso del confronto pubblico è stato evidenziato che i lavori hanno subito ritardi soprattutto per la risoluzione delle interferenze e per il rifacimento delle reti di sottoservizi (in particolare è stato realizzato un nuovo tratto di acquedotto in collaborazione con la Sasi ed un nuovo cavidotto elettrico in collaborazione con Enel sull’intero tratto sia per la bassa tensione, per le utenze attuali, sia per la media tensione, per eventuale ampliamento della rete del quartiere. Sono state inoltre ultimate le fognature di acque nere e bianche portando gli allacci all’esterno della strada in modo da non dover demolire successivamente la strada".

“A seguito dell’approvazione della variante - ha dichiarato il sindaco Menna - verrà ripristinato il manto in asfalto dalla residenza San Pio fino alla nuova strada adiacente al Parco Moscato di allacciamento a Via del Porto, realizzando anche il collegamento delle reti fognanti, attualmente solo parzialmente realizzate.

La necessità di ottenere da parte dell’ente gestore della rete gas gli spostamenti delle reti di propria competenza prima di ultimare i lavori principali, unitamente all’esigenza di eseguire ulteriori importanti lavori rispetto al progetto iniziale, lascia prevedere che i lavori potranno concludersi entro la fine del mese di settembre”.

"Il sindaco Menna - aggiunge il comunicato del municipio - si è impegnato a programmare i lavori di sistemazione del restante tratto di Via San Rocco, ritenendo di dare priorità alla realizzazione di interventi di sistemazione del manto bituminoso e dell’impianto di pubblica illuminazione fino al Cireneo".

“Seguirò attentamente - ha detto l’assessore Giuseppe Forte - il settore Lavori Pubblici per far in modo che i lavori, dopo aver certificato la disponibilità finanziaria nel bilancio corrente, possano essere realizzati al più presto. Come assessore all’Urbanistica ho evidenziato i problemi che esistono in Via San Rocco, comparti che non hanno trovato attuazione a seguito di contenziosi in atto tra i proprietari dei terreni interessati e le imprese”.