San Salvo, scontro furgone-moto in via Ripalta: giovane ferito lievemente

Secondo incidente stradale nel giro di poche ore a San Salvo.

L'impatto tra furgone e moto è avvenuto poco dopo le 14 in via Ripalta, all'altezza di un incrocio. Nell'impatto, il giovane in sella alla moto è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale di San Salvo. Il ragazzo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici gli cureranno le escoriazioni riportate nella caduta.

Traffico bloccato durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.