Grave scontro nella zona industriale, muore un 23enne vastese

Non ce l'ha fatta Vittorio Altieri. Il 23enne di Vasto, rimasto coinvolto questa mattina in un incidente a bordo della sua moto nella zona industriale di San Salvo, è morto all’ospedale di Teramo dove era stato trasportato in eliambulanza in condizioni gravissime.

Il giovane, che nei giorni scorsi aveva festeggiato la laurea triennale in ingegneria elettronica, si stava recando in sella ad una moto da enduro allo stabilimento Denso, quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, in via Bellisario c'è stato l'impatto con un camion che stava accedendo nel polo logistico Conad.

Dopo lo scontro [LEGGI] il giovane è caduto a terra e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori, in particolare le ferite e i traumi riportati alla testa.

Nonostante il trasferimento all'ospedale di Teramo con l'elicottero, atterrato nel piazzale dell'azienda, la gravità delle ferite riportate ne ha causato la morte. Vittorio lascia i genitori e i due fratelli minori, studenti dell'Istituto superiore Mattei di Vasto come lo è stato lui.