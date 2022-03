FdI: "Comune sta per indire concorsi per assumere 7 persone. Selezioni siano eque e trasparenti"

"Sette nuovi posti di lavoro che verranno presto messi a concorso dal Comune di Vasto; è quanto emerge da un accesso agli atti effettuato pochi giorni fa dal consigliere di Fratelli d'Italia Vincenzo Suriani. Nello specifico si tratta di 2 posti per per Istruttore Tecnico (categoria C) e 5 posti per Addetto Registrazione Dati- Collaboratore Amministrativo/Contabile, (categoria B3)". Lo comunica una nota di Fratelli d'Italia.

"Nei giorni scorsi ho effettuato un accesso agli atti - scrive il capogruppo di Fratelli d'Italia - per capire quali fossero le procedure concorsuali realmente avviate dal Comune di Vasto, anche alla luce del calo del numero di dipendenti in servizio, causato dagli ultimi pensionamenti o dai trasferimenti di personale verso altri Comuni o Enti. Dalla risposta è emerso che sono state avviate due separate procedure di mobilità, una per 2 posti come Istruttore Tecnico e una per 5 posti come Addetto Registrazione Dati/ Collaboratore Amministrativo/Contabile. Se la mobilità avrà esito negativo, come prevedibile, nelle prossime settimane assisteremo alla pubblicazione dei due bandi di concorso relativi a tali figure.

Al concorso per due istruttori tecnici potranno partecipare i diplomati, mentre al concorso per cinque posti, che verrà probabilmente bandito sulla base di una legge desueta del 1987, potranno accedere solo gli iscritti al Centro per l'Impiego e che appaiono registrati con una delle seguenti qualifiche: Addetto Registrazione Dati oppure Collaboratore Amministrativo/Contabile.

Noi crediamo in concorsi trasparenti e aperti a tutti - continua Suriani - e chiediamo totale discontinuità col passato recente, quando i concorsi banditi hanno avuto risvolti tragicomici come annullamenti 24 ore dopo l'uscita e esiti finali talvolta prevedibili e fuori luogo. Ora, si spera, che la gestione del passato lasci il passo a una gestione trasparente, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini e, ovviamente, la più imparziale possibile.

Concludo dicendo che ben vengano questi concorsi, se trasparenti ed equi. Parallelamente invito tutti gli interessati, che da molto tempo aspettano invano la possibilità di partecipare a un concorso al Comune di Vasto, a controllare sempre con attenzione la sezione 'Concorsi' del sito istituzionale del Comune, nonché a verificare la qualifica posseduta presso il Centro per l'impiego, perché, per colpa di una legge del 1987 che il Comune di Vasto continua ad applicare, al concorso per 5 posti potranno probabilmente partecipare solo coloro che sono iscritti al Cpi con le qualifiche di Addetto Registrazione Dati oppure di Collaboratore Amministrativo/Contabile."