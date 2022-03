Dal 20 agosto riparte il trasporto per diversamente disabili al centro diurno di Lebba

"Da lunedì 20 agosto prossimo e per sei giorni alla settimana, sarà garantito il servizio di trasporto di persone diversamente abili presso il centro diurno Lebba". Lo comunica una nota del municipio di Vasto.

“Per il secondo anno consecutivo questa amministrazione - annuncia l’assessora ai Servizi sociali, Lina Marchesani - conferma un servizio fortemente voluto dalle tante famiglie coinvolte. Dalla riapertura dei centri riabilitativi, lunedì 20 agosto prossimo, non ci sarà quindi alcuna sospensione del trasporto. Ho voluto tenere fede all’impegno preso lo scorso anno, quando ho potuto garantire solo parzialmente la durata del servizio. Quest’anno invece assicuro la prestazione per tre settimane, dal 20 agosto all’8 settembre. Si tratta di una ulteriore testimonianza di quanto le politiche d’inclusione rivolte ai cittadini diversamente abili sia centrale nell’azione del sindaco Francesco Menna e nella mia personale esperienza di assessore. Dopo l’inaugurazione del Lido Insieme e dell’organizzazione del Campus estivo - commenta Marchesani - mancava solo questo tassello per garantire una buona estate ai nostri ragazzi e alle loro famiglie”.