Book & Wine, dal 5 all’8 agosto torna la rassegna dedicata a letteratura e vino

Book & Wine compie 10 anni e non esiste miglior modo per festeggiare che confermando la oramai storica rassegna, organizzata dall'Associazione Culturale Slideshow in collaborazione con la Libreria Mondadori e con il patronicio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto. Quest'anno appuntamento da domenica 5 a mercoledì 8 agosto ai Giardini d'Avalos per quattro serate all'insegna della letteratura e del buon vino, senza tralasciare alcuni momenti di convivialità.

Tra le novità, ampio spazio dedicato alla poesia con l'opera omnia di Romualdo Pàntini a cura di Gianni Oliva. Si segnala anche il ritorno di Franco Arminio, poeta e paesologo già ospite dei Giovedì Rossettiani, che si renderà protagonista di una passeggiata in centro con i suoi lettori l'8 agosto alle 19. Non mancano inoltre alcuni ospiti illustri come Tommaso Laudadio, che ha già collaborato con Nanni Moretti, Marco Risi e Paolo Sorrentino. Ma non va dimenticato l'accompagnamento del buon vino rappresentato quest'anno da quattro cantine per quattro serate: Fontefico, Fantini, Villese e Jasci & Marchesani.

Il 19 ottobre ultimo capitolo con la ciliegina sulla torta: al Politeama Ruzzi lo spettacolo Viaggio al termine della notte, di Louis Ferdinand Cèline con e di Elio Germano.

“Sono onorato di presentare questa nuova edizione di Book & Wine - ha detto l’assessore alla Cultura, Giuseppe Forte - manifestazione graditissima che abbina la cultura con un momento di svago. Iniziativa ricca di eventi che vede in calendario anche la partecipazione del professor Gianni Oliva per la presentazione del libro Romualdo Pàntini. Tutte le poesie”.

“Un carnet ricco di appuntamenti. Si parte domenica cinque agosto - ha aggiunto la direttrice artistica Mascia Di Marco - con una serata dedicata alla nuova editoria milanese e alla presentazione di due tra i più interessanti romanzi pubblicati quest’anno. Il decennale della rassegna sarà un’occasione anche per ricordare la figura di Andrea Pazienza e del suo genio a trent’anni dalla scomparsa, insieme alla moglie Marina Comandini e a Oscar Buonamano”.

Programma completo:

Domenica 5 agosto

Ore 21.00 - Incontro con la nuova editoria: Alberto Ibba di NN edizioni

Ore 21.30 - Presentazione del libro Chi di spada ferisce (NN, 2018) di Giorgio Serafini Prosperi. Dialoga con l’autore Mascia Di Marco.

Ore 22.15 - Presentazione del libro Preludio a un bacio (NN, 2018) di Tony Laudadio. Dialoga con l’autore Mario Pistacchio.

Degustazione vini a cura di: cantina Fontefico

Lunedì 6 agosto

Ore 18.30 - Trucchi, incantesimi e divertimento per grandi e piccini con il mago Awax.

Ore 21.00 - Presentazione del libro Gli arcanoidi. Morte, avventura e basta (Coconino Press, 2018) di Maicol & Mirco. Dialogano con gli autori Ratigher e Panfilo D’Ercole.

Ore 22.00 - Incontro con Marina Comandini Pazienza. In occasione del ritorno in libreria dell’opera di Andrea Pazienza il ricordo della sua vita e del suo genio a trent’anni dalla morte. Modera la serata Oscar Buonamano.

Degustazione vini a cura di: cantina Fantini

Martedì 7 agosto

Ore 21.00 - Presentazione del libro Confessioni di uno zero (Castelvecchi, 2017) di Giovanni Di Iacovo. Dialoga con l’autore Paola Cerella.

Ore 22.00 - Presentazione del libro Romualdo Pàntini. Tutte le poesie (Carabba, 2018) a cura di Gianni Oliva. Modera l’incontro Mario Cimini.

Degustazione vini a cura di: cantina Villese

Mercoledì 8 agosto

Ore 18.30 - Merenda sul prato. Letture da 0 a 99 anni a cura di Filippo Giancola.

Ore 19.00 - Passeggiata con l’autore. Franco Arminio incontra i suoi lettori per le vie del centro (evento a disponibilità posti limitata). Per info e prenotazioni masciadimarco@libero.it

Ore 21.15 - Presentazione del libro Resteranno i canti (Bompiani, 2018) di Franco Arminio. Introduce Mascia Di Marco.

Degustazione vini a cura di: cantina Jasci & Marchesani





Venerdi 19 ottobre

Spettacolo Finale

Viaggio al termine della notte, di Louis Ferdinand Cèline.

Di e con Elio Germano e Teo Tehardo.

-Politeama Ruzzi, Vasto