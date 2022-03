Blitz interforze, sequestrati oltre 3mila pezzi tra capi d’abbigliamento e accessori

Ha consentito di sequestrare oltre 3mila prodotti, tra capi d'abbigliamento e accessori, il blitz interforze scattato stamani sulle riviere di Vasto e San Salvo.

"A seguito dell’incontro avvenuto in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica - riferisce il comandande della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro - in mattinata sono stati disposti controlli del territorio attinenti la vendita abusiva su aree demaniali e contraffazione di prodotti. Tali attività coordinata dalla guardia di finanza, congiuntamente alle polizie locali di Vasto e San Salvo e ai carabinieri hanno consentito il sequestro di diversa merce contraffatta in particolare 256 tra borse e borselli, nonché la redazione di 4 verbali di violazione amministrativa che hanno portato al sequestro di 2778 tra occhiali da sole, braccialetti, costumi da bagno, abbigliamento uomo-donna, gonfiabili e altri accessori vari".