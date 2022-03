A San Salvo Marina sequestrati cinque carretti carichi di merce abusiva

Prosegue l'azione di contrasto ai venditori abusivi sul lungomare. Questa mattina, a San Salvo marina, nell'intervento congiunto di polizia locale, agli ordini del comandante Vincenzo Marchioli, guardia di finanza e carabinieri, sono stati sequestrati cinque carretti carichi di gonfiabili, giochi da mare, capi di abbigliamento e costumi da bagno.

Nei giorni scorsi il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, aveva invitato amministrazioni comunali e forze dell'ordine ad impegnarsi massicciamente nella lotta alla contraffazione all'abusivismo commerciale.

"Una località turistica così importante come San Salvo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – non cede nemmeno di un passo nel perseguire chi pratica il commercio abusivo che penalizza i commercianti che svolgono attività regolari e pagano le tasse oltre a minare la salute dei cittadini con prodotti non sicuri dei quali non se ne conosce la produzione né la provenienza".

"Gli articoli sequestrati sono tutti prodotti senza il marchio CE - sottolinea l'assessore Fabio Raspa -. Voglio anche ricordare che sono previste sanzioni da 100 a 7.000 euro per gli acquirenti", ricorando come l'attività di controllo "proseguirà per tutta l’estate".

I due amministratori aggiungono: "Abbiamo il dovere di far rispettare la legge in questa città. Non ce l’abbiamo con gli abusivi, ma non possiamo consentire il loro utilizzo da parte di chi trae profitto dall’illegalità e dalla mancanza di rispetto di questi uomini e donne che sono solo sfruttati. Questo non è consentito a nessuno; per questo si dovranno perseguire i veri sfruttatori di questa tratta umana che si alimenta e cresce con il commercio abusivo".